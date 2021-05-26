العريفي لـ«بوابة الوسط»: قانون للرياضة خطوة جبارة

عبدالمجيد العريفي (أرشيفية : الإنترنت)

أشاد رئيس نادي الوحدة السابق عبدالمجيد العريفي بإصدار قرار لجنة إعداد مسودة قانون عام الرياضة، واعتبرها خطوة ممتازة من قبل وزارة الرياضة.



وقال العريفي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء: «إن وجود محمد أبودبرة على رأس اللجنة مكسب كبير باعتباره شخصية ملمة باللوائح والقوانين ورئيسا سابقا للجنة الأولمبية الليبية، ومن أبرز كفاءات الرياضة الليبية، ومعه نخبة مميزة قادرة على وضع مسودة جيدة لقانون يتطلع له الوسط الرياضي الليبي».

وأضاف: «من إيجابيات القرار أنه شمل كل أنحاء ليبيا، كما تم اختيار شخصيات جيدة، وأتمنى لهم التوفيق».