السبعي: هدفنا تطوير الفرسان والحصول على تصنيفات دولية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 26 مايو 2021, 04:21 مساء
منافسات سابقة في الفروسية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة التسيرية للاتحاد الليبي للفروسية فريد السبعي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أنه جار التجهيز لتنظيم بطولة دولية لفروسية قفز الحواجز في ليبيا بعد غياب 11 عاما، وذلك في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 نوفمبر المقبلين.

وأضاف السبعي قائلا: «بتكاتف الجهود نظمنا في الفترة الماضية خمس بطولات ناجحة، 2 في طرابلس، و2 في مصراتة، وواحدة استهدفت مئات المشاركين».

واختتم السبعي حديثه قائلا: «نحن كاتحاد ماضون في رفع كفاءة الفرسان وتطويرهم فنيا وسيسبق البطولة الدولية تنظيم أربع بطولات بمدن طرابلس وزوارة وبنغازي ومصراتة، لاختيار منتخب ليبيا المشارك في البطولة الدولية المقبلة للحصول على تصنيفات دولية لفرساننا».

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