بعد 5 سنوات من الغياب واللجوء إلى محاكم «فيفا».. كلمنتي يعيد وجهته للكرة الليبية من جديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 مايو 2021, 02:40 مساء
خافيير كلمنتي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت مصادر داخل اتحاد كرة القدم الليبي، عن الاتجاه إلى التوقيع مجددا مع المدرب الإسباني خافيير كلمنتي لتولي مهمة تدريب المنتخب الأول لكرة القدم بعد خمس سنوات من فسخ عقده ودفع مستحقاته عن طريق محكمة «فيفا» التي كادت تعصف بكرة القدم الليبية بسبب ديون كلمنتي وباكيتا مدربي المنتخب السابقين.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجلي، في تصريح خاص إلى برنامج «بي سبورت»، أن اتحاد الكرة تعاقد رسميا مع المدرب الإسباني خافيير كلمنتي لتدريب المنتخب الوطني خلفا لزوران فليبوفيتش.
 
كلمنتي حقق بطولة الشان لليبيا، وأخفق في التأهل إلى تصفيات كأس العالم وأفريقيا مع المنتخب الوطني، كما رفض المجىء إلى ليبيا وفرض على اتحاد الكرة معسكرات خارجية ليلتحق بالمنتخب في هذه المعسكرات قبل أي مباراة بأيام معدودة ولم يحقق أي نتائج إيجابية خلال فترات تدريبه للمنتخب في التصفيات باستثناء بطولة الشان.

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