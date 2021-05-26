أبومليانة ينفرد بصدارة نهائيات القدم المصغرة

مباراة في نهائيات القدم المصغرة (فيسبوك)

حقق فريق أبومليانة، أمس الثلاثاء، فوزه الثاني على التوالي في نهائيات ليبيا لكرة القدم المصغرة حيث جاء على حساب الجامعة السنوسية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي المباراة الثانية حقق تحدي مصراتة فوزا عريضا على فريق غدوة بنتيجة أحد عشر هدفا دون رد 11/0.

ويتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بملعب نادي التحدي مع مباراتين، الأولى تنطلق في تمام السابعة مساء، وتجمع المتصدر أبومليانة ست نقاط مع نجوم صرمان برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، وتعقبها مباراة تحدي مصراتة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين مع الجامعة السنوسية دون نقاط من مباراة واحدة.