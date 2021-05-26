تفعيل التعاون بين الرياضة الطلابية واتحاد التايكواندو «ITF»

اجتماع بيت المال وحشاد (إنترنت)

عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع ضم كلا من رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» محمد بيت المال والأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد ومدرب المنتخب الليبي محمد بلتيت، وكانت نتائج الاجتماع تفعيل التعاون مستقبلا بين الاتحادين وضمان المشاركات الخارجية وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية وإقامة الندوات والدورات التأهيلية والاهتمام بشريحة الطلاب عن طريق الاتحاد الطلابي.

وتم الاتفاق علي إقامة بطولة تايكواندو خلال الأسابيع المقبلة كنوع من تحفيز الرياضيين لعودة النشاط الرياضي في ظل جائحة «كورونا»، ويأتي ذلك في إطار التعاون والارتقاء برياضة التايكواندو عبر اتحاد «ITF» والعمل على الاهتمام بشريحة الطلاب وتطوير المستوى الفني عن طريق المشاركات الدولية.

من جهة أخرى أشاد طارق حشاد بالأنشطة الرياضية التي يقيمها الاتحاد الليبي للتايكواندو، وأثنى على مشاركة المنتخب الليبي للتايكواندو والنتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في البطولة العربية عبر زووم أون لاين.