تفعيل التعاون بين الرياضة الطلابية واتحاد التايكواندو «ITF»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 26 مايو 2021, 11:41 صباحا
اجتماع بيت المال وحشاد (إنترنت)

عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع ضم كلا من رئيس الاتحاد الليبي للتايكواندو «ITF» محمد بيت المال والأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد ومدرب المنتخب الليبي محمد بلتيت، وكانت نتائج الاجتماع تفعيل التعاون مستقبلا بين الاتحادين وضمان المشاركات الخارجية وتمثيل ليبيا في المحافل الدولية وإقامة الندوات والدورات التأهيلية والاهتمام بشريحة الطلاب عن طريق الاتحاد الطلابي.

وتم الاتفاق علي إقامة بطولة تايكواندو خلال الأسابيع المقبلة كنوع من تحفيز الرياضيين لعودة النشاط الرياضي في ظل جائحة «كورونا»، ويأتي ذلك في إطار التعاون والارتقاء برياضة التايكواندو عبر اتحاد «ITF» والعمل على الاهتمام بشريحة الطلاب وتطوير المستوى الفني عن طريق المشاركات الدولية.

من جهة أخرى أشاد طارق حشاد بالأنشطة الرياضية التي يقيمها الاتحاد الليبي للتايكواندو، وأثنى على مشاركة المنتخب الليبي للتايكواندو والنتائج التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في البطولة العربية عبر زووم أون لاين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رصد السلالة المتحورة الهندية لـ«كورونا» في 53 إقليما على الأقل
دولى
بعد استئناف نشاطها.. «غازبروم» الروسية تتوقع ارتفاع إنتاجها في ليبيا إلى 62 ألف ...
ليبيا
مهلهل رئيسا للاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.. والشلي أمينا عاما
رياضة محلية
السودان: إثيوبيا بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة مطلع مايو
دولى
وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
النجار: الوضع الوبائي مستقر ويتجه نحو «مناعة القطيع»
ليبيا
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
المبعوث الأميركي: لا بد من اختفاء دور المقاتلين الأجانب.. ودعم الاقتصاد الليبي ...
ليبيا
بعد رحيله عن السيتي.. 4 أندية تنافس برشلونة على ضم أغويرو
رياضة عالمية
تجنبا للسيناريو التونسي.. الشاهد ينصح الليبيين بتحديد شكل النظام والدستور أولا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء