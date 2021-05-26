العربي في طريق مفتوح للتتويج بشطرنج بنغازي

منافسات الشطرنج في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

لم تتبقَ إلا جولة واحدة ويسدل الستار على بطولة بنغازي للشطرنج وفي الجولة الثامنة، أمس الثلاثاء، واصل أبوبكر العربي سلسلة انتصاراته محققا فوزه السابع على اللاعب ربيع عمر؛ حيث واصل صدارته للبطولة، برصيد 7.5 نقطة، وبفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه اللاعبين محمد السوري ومختار محجوب، برصيد 6.5 نقطة، لكل منهما.

ويأتي من خلفهم ستة لاعبين، برصيد ست نقاط لكل منهم، وهم: حسب كسر التعادل محمد المريمي وأسامه الزوكري وناصر محجوب ومحمد إلياس ومحمد بورزيقة وخالد بوخريص.

وتقام اليوم الأربعاء أهم مباريات الجولة التاسعة والختامية للبطولة، حيث يلتقي المتصدر أبوبكر العربي 7.5 نقطة مع محمد إلياس ست نقاط، ومحمد السوري 6.5 مع خالد بوخريص ست نقاط، ومختار محجوب 6.5 نقطة يتبارى مع محمد المريمي ست نقاط.