عادل القريو يتحدث عن أهمية رعاية الفرق الليبية في المشاركات الخارجية

عادل القريو. (إنترنت)

قال عادل القريو، مسؤول البرامج والرعاية بشركة ليبيانا للاتصالات، إن رعاية الفرق في المشاركات الخارجية مهمة لأنها تعطى دفعة قوية للرياضة.

وأكد في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية» أن نتائج فريق الأهلي بنغازي في دوري أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم تشجع الشركة كمثال إيجابي على رعاية الفريق لثلاثة سنوات قادمة، بعد أن قامت الشركة برعايته لموسم واحد.

وأوضح أن الشركة تفكر في رعاية طويلة لتشجيع أي فريق ليبي للمنافسة على الألقاب، مؤكدًا أن رعاية الأبطال في الألعاب الفردية خطوة مهمة قامت بها شركة ليبيانا، ولها إيجابيات جيدة للرياضة الليبية.