عادل القريو يتحدث عن أهمية رعاية الفرق الليبية في المشاركات الخارجية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 25 مايو 2021, 09:07 مساء
عادل القريو. (إنترنت)

قال عادل القريو، مسؤول البرامج والرعاية بشركة ليبيانا للاتصالات، إن رعاية الفرق في المشاركات الخارجية مهمة لأنها تعطى دفعة قوية للرياضة.

وأكد في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا الوطنية» أن نتائج فريق الأهلي بنغازي في دوري أفريقيا لكرة القدم هذا الموسم تشجع الشركة كمثال إيجابي على رعاية الفريق لثلاثة سنوات قادمة، بعد أن قامت الشركة برعايته لموسم واحد.

وأوضح أن الشركة تفكر في رعاية طويلة لتشجيع أي فريق ليبي للمنافسة على الألقاب، مؤكدًا أن رعاية الأبطال في الألعاب الفردية خطوة مهمة قامت بها شركة ليبيانا، ولها إيجابيات جيدة للرياضة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الأميركي: «حل الدولتين» هو «السبيل الوحيد» لحل القضية الفلسطينية
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
إدارة قضايا الدولة: الحصول على حكم ضد شركة «دي إس» الإماراتية للإنشاءات
ليبيا
السعودية تقدم مقترحا لـ«فيفا» يغير شكل كأس العالم للرجال والسيدات
رياضة عالمية
«ليبيا تقلب الصفحة».. «الأزمات الدولية» ترصد أهم تحديين قبل الانتخابات
ليبيا
«المرتزقة» محلك سر.. رغم مرور أكثر من نصف عام على وقف إطلاق النار
ليبيا
«الصحة العالمية»: فيروس كوفيد تسبب بوفاة 8 ملايين شخص حول العالم
دولى
السايح ينتقد المطالبات بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء