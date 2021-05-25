«الزنكولي» يفوز برئاسة المنطقة الأفريقية الأولى لـ«أنوكا»

«الزنكولي» يفوز برئاسة المنطقة الأفريقية الأولى لـ«أنوكا». (إنترنت)

نجح المهندس الليبي خالد الزنكولي، في الفوز بمنصب رئيس المنطقة الأفريقية الأولى، والتي تضم اللجان الأولمبية في كلًا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وبذلك يصبح الزنكولي أيضًا عضوا في مجلس إدارة اتحاد اللجان الأولمبية «انوكا».

وأجريت صباح اليوم بمصر انتخابات مجلس إدارة الأنوكا التي فاز برئاستها الجزائري مصطفى براف، بحصوله على 38 صوتا، وانتخاب السوداني أحمد ابوالقاسم أمينا عاما بإجمالي 27 صوتا.

يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، قد بدأ أمس بالقاهرة بحضور كل من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق والأمين العام خالد الزنكولي الفائز برئاسة المنطقة الأفريقية الأولى.