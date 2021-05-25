«الزنكولي» يفوز برئاسة المنطقة الأفريقية الأولى لـ«أنوكا»

نجح المهندس الليبي خالد الزنكولي، في الفوز بمنصب رئيس المنطقة الأفريقية الأولى، والتي تضم اللجان الأولمبية في كلًا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وبذلك يصبح الزنكولي أيضًا عضوا في مجلس إدارة اتحاد اللجان الأولمبية «انوكا».
وأجريت صباح اليوم بمصر انتخابات مجلس إدارة الأنوكا التي فاز برئاستها الجزائري مصطفى براف، بحصوله على 38 صوتا، وانتخاب السوداني أحمد ابوالقاسم أمينا عاما بإجمالي 27 صوتا.
يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية، قد بدأ أمس بالقاهرة بحضور كل من رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق والأمين العام خالد الزنكولي الفائز برئاسة المنطقة الأفريقية الأولى.