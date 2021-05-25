العربي ينفرد بصدارة شطرنج بنغازي

منافسات من الشطرنج الليبي. (إنترنت)

تتواصل بقاعة جامعة العلوم الطبية بمنطقة الفويهات، بطولة بنغازي للشطرنج بمشاركة 93 لاعباً.

وبعد الجولة السادسة، جاءت الصدارة للاعب أبوبكر العربي برصيد 5.5 نقطة، ويلاحقه ستة لاعبين برصيد 5 نقاط، لكل منهم وهم حسب كسر التعادل محمد المريمي تصنيف 2015، ومفاجأة البطولة أسامة الزوكري دون تصنيف، ويليه محمد السوري تصنيف 2031، ومحمد إلياس 1673، ومختار محجوب 1977، مع عياد بوحسن 1801.

واليوم في أهم مباريات الجولة السابعة، يلتقي أبوبكر العربي 5.5 نقطة عياد بوحسن 5 نقاط، ومحمد السوري 5 نقاط مع أسامة الزوكري 5 نقاط، ومحمد إلياس 5 نقاط يتبارى مع مختار محجوب 5 نقاط، ومحمد المريمي 5 نقاط، يلتقي علي الجمبري 4.5 نقطة، وربيع عمر مع أحمد القديري وكلاهما في رصيده 4.5 نقطة.