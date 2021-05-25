نائب رئيس لجنة المنتخبات السابق لـ«قدم الصالات» ينتقد غياب المنتخب الليبي عن البطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 25 مايو 2021, 07:48 مساء
سامي عبدالعزيز. (إنترنت)

أبدى نائب رئيس لجنة المنتخبات السابق في كرة القدم داخل الصالات، سامي عبدالعزيز، أسفه لغياب المنتخب الليبي عن البطولة العربية المقامة بمصر.

وقال، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من المفارقة أن يغيب المنتخب الليبي، وتشارك ستة منتخبات عربية لم تكن لديها اللعبة عندما فاز المنتخب الليبي بالبطولة العربية.

وأكد أن المنتخب الليبي كان يضرب به المثل في التنظيم والإدارة والبطولات، حيث فاز ببطولة أفريقيا وترشح لكأس العالم 2008 بالبرازيل، وأحرز بطولة العرب عدة مرات ونظم بطولة القارات وبطولة البحر المتوسط.

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