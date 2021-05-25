«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 25 مايو 2021, 02:47 مساء
«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها.(إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرماية الإثنين، جلستها الانتخابية، بقاعة مدرسة الرماية الرياضية بالعاصمة طرابلس، وبحضور مندوبين عن أندية البلاغ والرجبان والوحدة والشروق والزنتان، ونجوم قرقارش ونجوم الحوامد، والظهرة طرابلس والأولمبي وأساريا من الزاوية، فيما غاب نادي الصقور طبرق؛ من أجل انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي للرماية.

وخلال الجمعية العمومية، تم انتخاب عادل قريش رئيسا للاتحاد، وعبدالرازق عبدالحميد القانقا نائبا للرئيس، وعضوية فيصل موسى الدرسي، وخليفة أحمد زقلام، والدكتور عبدالكريم سالم عبدالكريم، ومباركة محمد المنصوري عضو المرأة.

وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية حضور محسن السباعي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية، وخالد بن خليفة اليحياوي مراقب الاتحاد الأفريقي للرماية، والعضو القانوني بالجامعة التونسية للرماية ومحمد أبوعجيلة الزوبي مراقب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك حضور سبعة أندية أعضاء في الجمعية العمومية بالاتحاد، هي نادي الوحدة الزنتان ونادي الشروق الزنتان ونادي نجوم قرقارش ونادي نجوم الحوامد ونادي الظهرة طرابلس ونادي الأولمبي الزاوية ونادي أساريا الزاوية وغياب نادي الصقور طبرق.

وانتخبت أيضا لجنة الرياضيين من قبل الرماة برئاسة موسى مسعود الطباس، وعضوية إبراهيم عامر المديهين، وصلاح حامد العربي، عضوا، ورئيسها يمثل الرياضيين داخل مجلس إدارة الاتحاد.

«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها.(إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مالي: رئيس المجلس العسكري يجرد الرئيس ورئيس الوزراء من صلاحياتهما
دولى
السماح بحضور الجماهير نهائي أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي
رياضة عالمية
لهذا السبب منعت الصين سيارات «تيسلا» من مبانيها الحكومية
سيارات
«غولدمان ساكس»: نتوقع صعود أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
واشنطن تنصح بعدم السفر إلى اليابان مستضيفة الألعاب الأولمبية بسبب «كورونا»
دولى
مولر يشيد بإنجاز رونالدو التاريخي
رياضة عالمية
شخصيات ليبية ترفض القاعدة الدستورية: مسار الاستفتاء هو الطريق الأقصر لإنهاء ...
ليبيا
سلاح الجو البيلاروسي: طاقم طائرة «راين إير» قرر من تلقاء نفسه الهبوط في مينسك
دولى
دراسة: الكلاب يمكنها كشف «كوفيد» في المطار
علوم وتكنولوجيا
السعودية تشدد الخناق على معارضي التطعيم لاستئناف السياحة وبرامج الترفيه
اقتصاد
«الصحة العالمية» تطالب بتطعيم 10% من السكان ضد «كورونا» بحلول سبتمبر
دولى
وزارة المالية: مجلس النواب يعتمد بند المرتبات بقيمة 34.6 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سماء ليبيا تشهد أقرب «بدر عملاق» الأربعاء