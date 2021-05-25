«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها

«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها.(إنترنت)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للرماية الإثنين، جلستها الانتخابية، بقاعة مدرسة الرماية الرياضية بالعاصمة طرابلس، وبحضور مندوبين عن أندية البلاغ والرجبان والوحدة والشروق والزنتان، ونجوم قرقارش ونجوم الحوامد، والظهرة طرابلس والأولمبي وأساريا من الزاوية، فيما غاب نادي الصقور طبرق؛ من أجل انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الليبي للرماية.

وخلال الجمعية العمومية، تم انتخاب عادل قريش رئيسا للاتحاد، وعبدالرازق عبدالحميد القانقا نائبا للرئيس، وعضوية فيصل موسى الدرسي، وخليفة أحمد زقلام، والدكتور عبدالكريم سالم عبدالكريم، ومباركة محمد المنصوري عضو المرأة.

وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية حضور محسن السباعي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية، وخالد بن خليفة اليحياوي مراقب الاتحاد الأفريقي للرماية، والعضو القانوني بالجامعة التونسية للرماية ومحمد أبوعجيلة الزوبي مراقب وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، وكذلك حضور سبعة أندية أعضاء في الجمعية العمومية بالاتحاد، هي نادي الوحدة الزنتان ونادي الشروق الزنتان ونادي نجوم قرقارش ونادي نجوم الحوامد ونادي الظهرة طرابلس ونادي الأولمبي الزاوية ونادي أساريا الزاوية وغياب نادي الصقور طبرق.

وانتخبت أيضا لجنة الرياضيين من قبل الرماة برئاسة موسى مسعود الطباس، وعضوية إبراهيم عامر المديهين، وصلاح حامد العربي، عضوا، ورئيسها يمثل الرياضيين داخل مجلس إدارة الاتحاد.

«عمومية الرماية» تجدد ثقتها في قريش رئيسا لمجلس إدارتها.(إنترنت)