الاتحاد الليبي لـ«الووشو» يكشف برنامجه السنوي للعام 2021

أبطال الوشو الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لـ«الووشو» برنامجه السنوي للعام 2021، الذي تضمن النشاط الداخلي والخارجي، وفق التالي:

يونيو: دورة تحكيم (صاندا وطاولو) بمدينة طرابلس + تنظيم بطولة ليبيا، بمدينة غريان.

يوليو: دورة مدربين متقدمة بمدينة بنغازي + اجتماع الاتحاد المغاربي.

أغسطس: دورة مدربين أولية بمدينة سبها + بطولة مناطق (شرقية وغربية وجنوبية).

سبتمبر: المشاركة في البطولة العربية لـ«الووشو» + دورة تحكيم أولية بطرابلس.

أكتوبر: المشاركة في بطولة العالم للشباب بالمغرب.

نوفمبر: بطولة مغاربية + دورة مدربين بمدينة مصراتة.

ديسمبر: اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمدينة طرابلس + دورة مدربين متوسطة بطرابلس.