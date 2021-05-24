الاتحاد الليبي لـ«الووشو» يكشف برنامجه السنوي للعام 2021

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 24 مايو 2021, 06:25 مساء
أبطال الوشو الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الليبي لـ«الووشو» برنامجه السنوي للعام 2021، الذي تضمن النشاط الداخلي والخارجي، وفق التالي: 

يونيو: دورة تحكيم (صاندا وطاولو) بمدينة طرابلس + تنظيم بطولة ليبيا، بمدينة غريان.

يوليو: دورة مدربين متقدمة بمدينة بنغازي + اجتماع الاتحاد المغاربي.

أغسطس: دورة مدربين أولية بمدينة سبها + بطولة مناطق (شرقية وغربية وجنوبية). 

سبتمبر: المشاركة في البطولة العربية لـ«الووشو» + دورة تحكيم أولية بطرابلس.

أكتوبر: المشاركة في بطولة العالم للشباب بالمغرب.

نوفمبر: بطولة مغاربية + دورة مدربين بمدينة مصراتة. 

ديسمبر: اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمدينة طرابلس + دورة مدربين متوسطة بطرابلس.

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