الاتحاد الليبي لـ«الووشو» يكشف برنامجه السنوي للعام 2021

كشف الاتحاد الليبي لـ«الووشو» برنامجه السنوي للعام 2021، الذي تضمن النشاط الداخلي والخارجي، وفق التالي:
يونيو: دورة تحكيم (صاندا وطاولو) بمدينة طرابلس + تنظيم بطولة ليبيا، بمدينة غريان.
يوليو: دورة مدربين متقدمة بمدينة بنغازي + اجتماع الاتحاد المغاربي.
أغسطس: دورة مدربين أولية بمدينة سبها + بطولة مناطق (شرقية وغربية وجنوبية).
سبتمبر: المشاركة في البطولة العربية لـ«الووشو» + دورة تحكيم أولية بطرابلس.
أكتوبر: المشاركة في بطولة العالم للشباب بالمغرب.
نوفمبر: بطولة مغاربية + دورة مدربين بمدينة مصراتة.
ديسمبر: اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمدينة طرابلس + دورة مدربين متوسطة بطرابلس.