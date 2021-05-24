قناو: أبوزريبة جاهز وبقوة لـ«أفريقية الأثقال» بكينيا

الوفد الليبي المشارك في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال. (إنترنت)

توجه صباح اليوم إلى تركيا، ومنها إلى نيروبي عاصمة كينيا، الوفد الليبي المشارك في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد طوكيو يوليو المقبل، ويترأس الوفد عضو اتحاد الأثقال الحكم يحيي أبو شعالة.

وتضم البعثة رئيس لجنة المنتخبات أسامة قناو، والإداري علي أبو رويص، والمدرب خليل شنينه والرباع أحمد أبو زريبة.

وفي تصريح للرباع أحمد أبوزريبة، الذي سيشارك في منافسات البطولة في وزن 96 كلغ، حيا فيه مدربه خليل شنينه، والاتحاد العام لرفع الأثقال، وشركة أبوفناس للمكملات الغذائية، على توفيرهم كافة الإمكانات اللازمة لنجاح معسكر الاستعداد.

وأضاف أبوزريبة: «استعدادي كان جيدا للبطولة، وتدريباتي خلال الشهر الماضي كانت على فترتين، والحمد لله سجلت أرقاما جيدة في التجارب، ونسأل الله التوفيق والتأهل للأولمبياد».

كما صرح لـ«بوابة الوسط» أيضا رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الأثقال أسامه قناو، الذي حيا في البداية كل من ساند ودعم الرباع البطل أبوزريبة، مشيدًا برئيس ورباعي نادي «وسعاية أبديري» بطرابلس على دعمهم المعنوي الكبير.

وأوضح قناو: «"البطل أبوزريبة جاهز للمنافسة وبقوه في وزن 96 كلغ، وأبرز منافسيه الرباع الجزائري صدام والغاني اموا، ولاعبون من تونس».