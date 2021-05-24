الأهلي طرابلس يستعد لمرحلة إياب الدوري الممتاز بـ3 مواجهات ودية

تدريبات الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

برمجت إدارة نادي الأهلي طرابلس ثلاث مباريات ودية قبل مرحلة الإياب، والتي ستنطلق في الأول من شهر يونيو المقبل، والتي سيشارك فيها اللاعبون الجدد المنتدبون حديثا للكتيبة الأهلاوية لتجربتهم.

وستكون مواعيد المباريات الودية كالآتي: غدا أولى المباريات؛ حيث سيلتقي الأهلي فريق الوحدة، والخميس مع الخمس، والجمعة مع الأولمبي.

وكان الأهلي طرابلس قد عزز صفوفه في مرحلة الإياب بانتداب حسام حسن على سبيل الإعارة من نادي سموحة المصري، وأنيس السلتو ومحمد الترهوني.

يشار إلى أن فريق الأهلي طرابلس قد اختتم مرحلة الذهاب في المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 23 نقطة.