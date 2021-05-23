الرجاء المغربي يقطع تذكرة نصف نهائي «الكونفدرالية» أمام بيراميدز في غياب الورفلي

وسط غياب المدافع الدولي الليبي سند الورفلي للإصابة، حجز فريقه «الرجاء» المغربي مقعده في الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، عقب فوزه على ضيفه «أورلاندو باتريتس» الجنوب أفريقي 4-0، اليوم الأحد، في إياب دور الثمانية من البطولة.
سجل أهداف «الرجاء» بين مالانغو بواقع هدفين، في الدقيقتين 7 و36، وزكرياء الوردي في الدقيقة 22، وسفيان رحيمي في الدقيقة 31، وكانت مباراة الذهاب التي جمعتهما بجنوب أفريقيا انتهت بالتعادل 1-1، ليصعد «الرجاء» المغربي إلى الدور نصف النهائي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-1.
ومن المقرر أن يلتقي «الرجاء» في الدور نصف النهائي مع فريق «بيراميدز» المصري، الذي تخطى عقبة «إنييمبا» النيجيري 5-2، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ولقاء «الرجاء» و«بيراميدز» في الدور نصف النهائي، سيكون المواجهة الثالثة لهما هذا الموسم، بعدما التقيا مرتين في دور المجموعات.