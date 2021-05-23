الأخضر يعزز والاتحاد المصراتي يفوز والشط في المركز الأخير رغم الفوز على المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 07:02 مساء
مباراة دارنس والأخضر (صفحة دارنس عبر فيسبوك)

أُقيمت، أمس السبت، آخر مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباريات شهدت نتائج مثيرة، فعلى ملعب شيخ الشهداء فاز الأخضر على ضيفه فريق دارنس بهدفين دون رد سجلهما ميدي البرعصي ومحمد الشبه، وبهذه النتيجة اختتم فرق الأخضر مرحلة الذهاب في المركز الثالث برصيد 24 نقطة وتتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام فريق الأهلي بنغازي، أما فريق دارنس فاختتم هذه المرحلة برصيد 9 نقاط في المركز الثامن بالمجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، وعلى ملعب مصراتة فاز الاتحاد المصراتي على أبوسليم بنتيجة 2-1، سجلهما أيمن عمير ومعتز المعروف، أما هدف أبوسليم فسجله لاعبه هشام اكحيلة، وبهذه النتيجة اختتم فرق الاتحاد المصراتي مرحلة الذهاب برصيد 20 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الثانية، أما فريق أبوسليم فاختتم المرحلة برصيد 9 نقاط في المركز العاشر.

وفي نفس المجموعة الثانية، فاز الشط على المدينة بهدف، ليرفع الشط رصيده إلى 4 نقاط، محتلا المركز الـ12 والأخير، بينما المدينة في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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