السنفاز يقدم استقالته من تدريب المدينة كثاني الراحلين في دور الذهاب بعد المريمي

أحمد السنفاز (أرشيفية : الإنترنت)

قدم أحمد السنفاز مدرب المدينة استقالته، بعد الخسارة أمس السبت أمام الشط، بهدف وحيد في ختام مباريات مرحلة الإياب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وقال السنفاز بعد المباراة: «أعتذر من جمهور الفريق ومجلس إدارة النادي عن عدم مواصلة المشوار، بسبب الظروف التي يمر بها النادي».

يشار إلى أن السنفاز هو المدرب الثاني في مرحلة الذهاب لنادي المدينة الذي يغادر أسوار النادي العريق بعد أسابيع قليلة من استلامه المهمة خلفا للمدرب عمر المريمي الذي درب الفريق لمدة ستة أشهر فقط.

فريق المدينة أحد الفرق العريقة في المجموعة الثانية، ودائما كانت نتائجه جيدة، ويحتل حاليا المركز السابع في ختام مرحلة الذهاب بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم برصيد 14 نقطة.