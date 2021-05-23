جمعية الرياضيين القدامى بزوارة تسعى لتكريم اسم الراحل بشير غريبة

علي الطرمال (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس جمعية الرياضيين القدامى بزوارة، علي الطرمال، عزم الجمعية إقامة حفل تكريم للمرحوم بشير غريبة حارس «الجزيرة» والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق باعتباره أول الرياضيين من نادي «الجزيرة» الذين لعبوا للمنتخب خلال السبعينات.

وقال الطرمال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «إن الجمعية نجحت في تنظيم دوري السلام للقدامى بمشاركة 13 فريقا من المنطقة الغربية، وكان رسالة قوية لترسيخ شعار السلام والمحبة بين الليبيين، وساهم الدوري في تقريب المسافة من جديد بين الأندية الليبية»، كما أكد أنه سعيد بصدى نجاح هذا الدوري.

واختتم: «أنه يعمل في الجمعية هو وزملاؤه تطوعا وحبا في الرياضة، ورغبة في تقديم الإضافة».