الشركسي يتحدث عن التدريب والأهلي طرابلس والبهلول

عبدالباري الشركسي (أرشيفية : الإنترنت)

قال نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم السابق عبدالباري الشركسي، إنه يحن شوقا لمجال التدريب بين الحين والآخر رغم غيابه قرابة الثلاثين سنة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية إلى قناة «ليبيا الوطنية» أنه عندما يشاهد بعض التدريبات أو المباريات يشعر بحنين للتدريب الذي تركه في أوج العطاء.

كما نوه للدور الفاعل لجمعية الوفاء الرياضية التي قامت بجمع رياضيي ليبيا في وقت سابق لترسيخ قيم المحبة، مؤكدا أنه يتمنى الشفاء العاجل للرمز الكروي الكبير الهاشمي البهلول، الذي قال إنه أحد الذين ساهموا في بناء مجد النادي «الأهلي طرابلس».