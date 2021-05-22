بظهور الهوني.. الترجي يضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 11:51 مساء
مباراة الترجي التونسي و شباب بلوزداد الجزائري (إنترنت)

تأهل الترجي التونسي بمشاركة الجناح الدولي الليبي حمدو الهوني إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوزه 3-2 بركلات الترجيح على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بعد انتهاء الوقت الأصلي لإياب دور الثمانية بفوز الترجي 2-0، اليوم السبت، ليتعادل الفريقان 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح الجزائري عبد الروؤف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 69، قبل أن يحرز لاعب الوسط محمد علي بن رمضان الهدف الثاني لأصحاب الأرض ليعوض الترجي خسارته في الذهاب 2-0 ويتعادل 2-2 في مجموع المباراتين.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح ليحسمها الترجي 3-2، وينجح في انتزاع التأهل لقبل النهائي ويضرب موعداً مع الأهلي المصري حامل اللقب.

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