مفاجأة: اتحاد الكرة الليبي يرفض اللعب أمام منتخب البرازيل

منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا. (أرشيفية, إنترنت)

كشفت مصادر خاصة بـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، عن رفض عضوين داخل اتحاد كرة القدم الليبي، عرضا لإقامة مباراة ودية للمنتخب الليبي لكرة القدم مع منتخب البرازيل الأولمبي، الذي يستعد لأولمبياد طوكيو، خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

أيضا تم رفض مباراة أخرى للمنتخب الليبي أمام منتخب صربيا، وجاءت المباراتان، عبر عرض قدمه مدير شركة رياضية ليبية، وشمل العرض أيضا إقامة المباراتين دون أن يتحمل اتحاد الكرة الليبي أي مبلغ.

المثير أن العضوين البارزين بررا رفضهما إقامة المباراتين، بتفضيل إقامة معسكر خارجي بقيمة 60 ألف دولار، دون الكشف عن تفاصيل المعسكر الخارجي المنتظر.