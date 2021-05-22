الأخضر يقتنص 3 نقاط بالفوز على دارنس 0/2

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 06:23 مساء
مباراة الأخضر ودارنس (صورة مثبتة من الفيديو)

فاز فريق الأخضر بهدفين نظيفين على فريق دارنس، اليوم السبت، ضمن استكمال مباريات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء استضاف الأخضر فريق دارنس، وشق طريقه نحو الظفر بالنقاط الثلاث.

وبملعب مصراتة يحل أبوسليم ضيفا على الاتحاد المصراتي، مع المراقب عبدالله أبوعصاره، وبملعب طرابلس، يلتقي المدينة مع الشط، والمراقب مصطفي مؤمن.

وقد شهدت مباريات نفس الأسبوع الخميس الماضي، فوز الصداقة على التعاون 1/2، والنصر على شباب الجبل 0/2، والاتحاد على السويحلي 0/1، بينما تعادل الخمس مع الأولمبي 2/2.

وأقيمت الجمعة مباريات أخرى؛ حيث فاز الهلال على التحدي 0/1، والأهلي بنغازي على خليج سرت 0/1، والمحلة على الوحدة 0/1، والأهلي طرابلس على رفيق 0/1، بينما تعادل نجوم أجدابيا مع الأنوار دون أهداف.

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