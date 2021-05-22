3 مباريات في ختام الأسبوع الـ11 من الدوري الليبي الممتاز وسط انتصار الكبار

مباراة الأهلي طرابلس ورفيق في الدوري (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تستكمل، اليوم السبت، مباريات الأسبوع الـ11 من مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب البيضاء يستضيف الأخضر فريق دارنس في مباراة يراقبها إبراهيم فركاش.

وبملعب مصراتة يحل أبوسليم ضيفا على الاتحاد المصراتي، مع المراقب عبدالله أبوعصاره، وبملعب طرابلس، يلتقي المدينة مع الشط، والمراقب مصطفي مؤمن.

وقد شهدت مباريات نفس الأسبوع الخميس الماضي، فوز الصداقة على التعاون 1/2، والنصر على شباب الجبل 0/2، والاتحاد على السويحلي 0/1، بينما تعادل الخمس مع الأولمبي 2/2.

وأقيمت الجمعة مباريات أخرى؛ حيث فاز الهلال على التحدي 0/1، والأهلي بنغازي على خليج سرت 0/1، والمحلة على الوحدة 0/1، والأهلي طرابلس على رفيق 0/1، بينما تعادل نجوم أجدابيا مع الأنوار دون أهداف.