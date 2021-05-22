بالصور: نادي رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 مايو 2021, 03:24 مساء
رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)

أقام نادي رفيق الرياضي بمنطقة صرمان غرب طرابلس احتفالية بالذكرى 62 لتأسيس النادي الذي يوافق 20 مايو 1962 وبحضور إدارة النادى وعدد من الشخصيات الرياضية وجماهير النادي ومحبيه ألقيت فيها الكلمات من قبل نجوم الفريق السابقين ضو صمادغ ومحمد القراضي.

أيضا ألقى مدير مكتب الشباب والرياضة بالبلدية أحمد حركات كلمة أشاد فيها بالمؤسسين وبتاريخ هذه القلعة الرياضية ودورها الريادي رياضيا واجتماعيا.
   
وفي بادرة وفاء تم تكريم أول لجنة تأسيسية للنادي فى العام 1959، والتي ضمت الأسماء ضو عبدالله صمادغ ومحمود العلوي وعلي محمد دوه ومحمد المبروك القراضي وعلى سعيد الرباعي ومحمد أبوالقاسم الجليدي
وأسر الراحلين محمد المبروك الرباعي وميلاد بلعيد ومحمد عبدالمجيد عبيده وأحمد محمد الضبع عبدالمجيد الرباعي والمبروك القراضي أبوالقاسم الرباعي وعبدالعزيز القراضي وعبدالمجيد الفيتوري.

رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)
رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)
رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)
رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)
رفيق يحتفل بالذكرى 62 لتأسيسه (فيسبوك)
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