الأهليان والهلال والمحلة تحصد 3 نقاط ثمينة.. والنجوم والأنوار حبايب في الدوري

فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)

تواصلت اليوم مباريات الجولة الأخيرة من الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مباريات في ملاعب سرت وبنينا وأجدابيا وطرابلس وصبراتة.

وكانت النتائج المسجلة اليوم على النحو التالي:

في ملعب سرت عاد فريق الأهلي بنغازي بفوز ثمين بعد فوزه على فريق خليج سرت بهدف دون رد، سجل هدف الأهلي بنغازي الوحيد جبريل زمرينا.

بهذه النتيجة رفع فريق الأهلي بنغازي رصيده من النقاط إلى النقطة 22 وما زال لديه مباريات مؤجلة، أما فريق خليج سرت فقد اختتم مباريات الذهاب برصيد 12 نقطة.

وفي ملعب شهداء بنينا التقى الهلال والتحدي في قمة الأسبوع الحادي عشر والأخير، وانتهت هذه المباراة بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الهلال، سجله أنيس المصراتي في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول.

وأنهى فريق الهلال مرحلة الذهاب برصيد 26 نقطة، أما فريق التحدي فقد اختتم مباريات الذهاب برصيد 16 نقطة.

وفي ملعب أجدابيا التقي نجوم أجدابيا وضيفه الأنوار، وانتهت هذه المباراة بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، ليصبح أجدابيا في نهائية مرحلة الذهاب برصيد تسع نقاط، أما فريق الأنوار أصبح برصيد ست نقاط.

وعلى ملعب طرابلس الدولي احتضن هذا الملعب مباراة الوحدة والمحلة، وانتهت هذه المباراة بفوز المحلة بنتيجة هدف دون مقابل سجله الهادي عمارة من ركلة جزاء.

واختتم فريق المحلة مرحلة الذهاب برصيد 15 نقطة، أما فريق الوحدة فاصبح في رصيده ثماني نقاط بعد انتهاء مباريات الذهاب.

وفي ملعب صبراتة شهد مباراة رفيق وضيفه فريق الأهلي طرابلس، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة هدف دون مقابل، سجله المدافع وسام أبوسنينة في الدقيقة 65.

وأنهى فريق الأهلي طرابلس مرحلة الذهاب برصيد 23 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الثانية، خلف فريق الاتحاد الذي تصدر هذه المجموعة، أما فريق رفيق فرصيده من النقاط عشر.