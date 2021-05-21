«فيفا» يعتمد موعد التصفيات المؤهلة لكأس العرب

كأس العرب. (إنترنت)

اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعد التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لنهائيات كأس العرب، وذلك في الفترة ما بين 19 و25 يونيو الجاري.

ويشارك في التصفيات 14 منتخبا، يتأهل منها سبعة لدور المجموعات، فيما ستصعد تسعة منتخبات أصحاب أفضل تصنيف لـ«فيفا» عن شهر ديسمبر 2021.

وتستضيف قطر البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات.

ووافق مجلس «فيفا» على التواريخ الرئيسية للمباريات الدولية، وعلى رأسها تواريخ البطولة الخاصة بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، والمقررة في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس 2023.

كما وافق المجلس أيضا على تواريخ كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 (11-30 أكتوبر 2022)، وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كوستاريكا 2022 (10-28 أغسطس 2022).

وأيضا وافق المجلس على إنشاء شركات تابعة لـ«فيفا» لإدارة تنظيم كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا وكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.

وضمت المجموعة الرابعة، حسب قرعة بطولة كأس العرب 2021، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر، الجزائر بطل كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة، ومصر، بجانب الفائز من لبنان وجيبوتي بالتصفيات التأهيلية للنهائيات، مع الفائز من مباراة ليبيا والسودان اللذين سيلتقيان بالتصفيات أيضا.