أبوسليم يدعم صفوف الفريق بثنائي المدينة

المعتصم أبو شناف. (إنترنت)

تعاقدت إدارة نادي أبوسليم مع اللاعب الدولي السابق المعتصم أبوشناف، ومعتز بن حامد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز في مرحلة الإياب.

وجاء تعاقد نادي أبوسليم مع اللاعبين، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقديهما مع نادي المدينة بالتراضي.

يشار إلى أنه تم حتى الآن غادر من نادي المدينة كل من علي سلامة ووائل اصدارة والمعتصم أبوشناف، ومعتز بن حامد، حيث انتقل علي سلامة للنصر.

وسيسعى الفريق بقيادة المدرب عمر المريمي لتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق في مرحلة الذهاب، حيث يحتل أبوسليم المركز العاشر برصيد تسع نقاط.

معتز بن حامد. (إنترنت)