صالح الغرياني: ليبيا بحاجة لقرارات بشأن إعادة تنظيم الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الجمعة 21 مايو 2021, 01:54 مساء
صالح الغرياني. (إنترنت)

طالب صالح الغرياني، رئيس الاتحاد الليبي السابق لألعاب القوى، بضرورة وضع معايير قوية في اختيار من يتولي المناصب الرياضية في وزارة الرياضة، ووزارة الشباب، والنظر للجانب العلمي وجانب الخبرة.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الرياضة في ليبيا بحاجة لقرارات جزئية خاصة في موضوع إعادة تنظيم الأندية حيث لابد من تحديد الأندية الفاعلة والأندية التي ليس لها أي نشاط، ولابد على أي مسؤول أن يكون حازم في إصدار القرارات لخدمة القطاع الرياضي.

وكان صالح الغرياني قد تولى عدة مهام منها مدير إدارة الشباب لعدة سنوات.

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