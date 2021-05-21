حسام حسن يصل إلى ليبيا للانضمام لصفوف الأهلي طرابلس

مهاجم سموحة حسام حسن يصل طرابلس. (إنترنت)

وصل حسام حسن، مهاجم نادي سموحة، المعار إلى فريق الأهلي طرابلس، إلى ليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك من أجل تدعيم صفوف فريقه الليبي، الذي انضم إليه مؤخرًا على سبيل الإعارة.

وكانت إدارة الأهلي طرابلس، قد تعاقدت مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة المصري حتى نهاية مرحلة الإياب على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قد حاول السفر منذ يومين إلى ليبيا، إلا أنه فوجئ قبل إنهاء الأوراق في المطار، بعدم حصوله على تصريح السفر من إدارة التجنيد، الأمر الذي أجبره على إلغاء سفره.

وعلى الفور أنهى حسام حسن تلك الإجراءات أمس، وغادر إلى تونس ومنها إلى مدينة طرابلس للاستعداد لخوض مباريات الدوري مع الفريق الليبي.