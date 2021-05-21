الإسباني كلمنتي يقترب من العودة لتدريب «فرسان المتوسط»

الإسباني كلمنتي. (الإنترنت)

بات المدرب الإسباني خافيير كلمنتي هو الأقرب لقيادة المنتخب الليبي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مع انتهاء مرحلة المدرب المونتينغري زوران التي لم تدم طويلاً، وذلك عقب إخفاقه في قيادة «فرسان المتوسط» خلال نهائيات الـ«شان» وتصفيات الـ«كان» الأخيرة، وستكون مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام المنتخب السوداني ضمن تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس العرب في التاسع عشر من شهر يونيو المقبل أول اختبار للمدرب الجديد القديم، على أن يكون التحدي الأكبر والاختبار الأهم أمامه هو تصفيات كأس العالم لكرة القدم التي ينتظر أن تنطلق منافساتها خلال شهر سبتمبر المقبل، التي سيواجه خلالها منتخبات مصر وأنغولا والغابون وتعد هذه هي التجربة الثانية للمدرب الإسباني مع المنتخب الوطني الليبي الذي يعود إليه بعد مضي ومرور قرابة الخمس سنوات بعد تجربته الأولى التي استغرقت قرابة الثلاث سنوات قاد خلالها المنتخب على ثلاث واجهات وهي نهائيات الـ«شان» وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية والمونديال.

تسلم المدرب الإسباني خافيير كلمنتي مهمة تدريب المنتخب الليبي الأول لكرة القدم لأول مرة خلال شهر نوفمبر العام 2013 وهو أول مدرب يمثل المدرسة التدريبية الإسبانية ليتولى قيادة المنتخب الليبي، واستهل مسيرته مع المنتخب بخوضه سلسلة من المباريات الودية الدولية استعداداً لمشاركة الفريق الوطني في نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين الـ«شان» بجنوب أفريقيا العام 2014، حيث خاض المنتخب تحت قيادته أربع مباريات ودية دولية أمام كل من منتخبات النيجر وبنين ومالي وموزمبيق وحقق أول انتصار مع المنتخب في ثاني مباراة ودية له كانت أمام منتخب بنين بهدف لصفر، ثم قاد المنتخب في نهائيات الـ«شان» بملاعب جنوب أفريقيا والتي توج خلال «فرسان المتوسط» بطلاً لها عقب فوزه على منتخب غانا بفضل ركلات الترجيح، ثم تولى قيادة المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا التي غادرها مبكراً أمام منتخب رواندا عقب تعادله سلبياً دون أهداف وخسارته إياباً بثلاثية.

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عاد كلمنتي ليقود المنتخب في تصفيات بطولة أفريقيا للمحليين العام 2015 التي غادر منافساتها بعد أن حل ثالثاً وأخيراً في التصفيات خلف منتخبي المغرب وتونس، كما قاد المنتخب في تصفيات أفريقيا للمرة الثانية وجاء ثالثاً في مجموعته التي تصدرتها المغرب والرأس الأخضر، وحلت ساوتومي رابعاً، كما قاد المنتخب خلال تصفيات كأس العالم وتأهل لدور المجموعات عقب إقصائه منتخب رواندا من الدور التمهيدي، حيث قاد الفريق ضمن دور المجموعات لتصفيات المونديال أمام منتخبات الرأس الأخضر والكونغو الديمقرطية وتونس، وكانت مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية التي خسرها المنتخب برباعية والتي جرت في الثامن من شهر أكتوبر العام 2016 آخر مباراة للمنتخب بقيادة المدرب الإسباني خافيير كلمنتي.

في فبراير 2018، تعالت أصوات المطالبين باستقدام مدير فني أجنبي كبير لمنتخب ليبيا الأول لكرة القدم على أن يكون عمر المريمي مساعداً له وقتها، بعد أن حقق الأخير المركز الرابع في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين الـ«شان» بالمغرب، واستند المطالبون في حجتهم إلى ضعف خبرة المريمي كرجل أول رغم محاولاته في البطولة التي وصل فيها إلى المربع الذهبي وسط صعوبات غير عادية قبل وبعد البطولة التي فاز بلقبها لأول مرة أصحاب الأرض والجمهور على حساب «فرسان المتوسط» وذلك بصعوبة شديدة في نصف النهائي، حيث تعادلا بهدف قبل الاحتكام إلى ضربات الحظ الترجيحية التي مالت كفتها إلى «أسود الأطلسي».

الشارع الرياضي ومن ورائه بعض الإعلاميين وضعوا شروطاً خاصة للمدرب الجديد الذي يجب أن يتحلى بها، منها قدرته على التأقلم مع الوضع الليبي الحالي في ظل عدم وجود مقومات نجاح من دوري قوي ومنظم، مع غياب البنى التحتية وكذلك الإدارة المحترفة وسط دعم مالي غائب معظم الوقت، فضلاً عن ضبابية البرامج الواضحة المعالم على الأمد الطويل، كذلك الاهتمام بمنتخبات الفئات السنية المختلفة التي تحتاج إلى محترفين وهو ما يتطلب الاعتماد على فتح باب الاحتراف للاعبين الليبين، وأخيراً إبرام اتفاقات مع الاتحادات القارية في تنظيم واستضافة المنتخبات الوطنية.

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كان من بين الشروط أن يقيم المدرب الأجنبي في ليبيا حتى لا تتكرر مأساة تواجد الإسباني خافيير كلمنتي المدير الفني الأسبق في بلاده معظم الوقت بدعوى غياب الأمن في البلاد، كما سبق ووضع المدربان السابقان، البرازيلي باكيتا والإسباني خافيير كلمنتي، الكرة الليبية في أزمة، بسبب مستحقات قديمة لهما وصلت إلى مليون دولار، حيث درب ماركوس باكيتا المنتخب الليبي من العام 2009 وحتى 2011، وطالب بـ650 ألف يورو فقط، قبل أن تتفاقم قضيته ليصبح الرقم مليوناً و200 ألف يورو، بسبب التأخر في معالجة الموضوع، وتعاقب ثلاثة رؤساء عليه في اتحاد الكرة دون حل جذري إما بالدفع وإنهاء الأزمة، أو بالتفاوض السلمي للحصول على مخالصة كتابية تنهي الأزمة إلى الأبد، بينما تمسك كلمنتي بمليون يورو، مبدياً قبول التفاوض على المبلغ وتقليله تقديراً منه للشعب الليبي.

عدم معالجة القضية دفع الثنائي الأجنبي لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتصبح الكرة الليبية مهددة في أي وقت بالتجميد، حال إنفاذ «فيفا» القانون، لكن في 18 يناير 2018، انتهت قضية الديون نهائياً، بعد تدخل مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع هيئة الشباب والرياضة ليسدد القيمة وقدرها 2.164 مليون يورو، قبل يوم 22 يناير من نفس العام والمحدد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل عدم تجميد نشاط كرة القدم الليبية.