الاتحاد والنصر يختتمان مرحلة الذهاب في صدارة الدوري.. والأولمبي والخمس حبايب

فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

اختتم فريقي الاتحاد والنصر مرحلة الذهاب بالصدارة، حيث تصدر النصر المجموعة الأولى بـ28 نقطة، والاتحاد تصدر المجموعة الثانية بـ25 نقطة في اختتام مبارياتهما في مرحلة الذهاب.

وفيما يلي نتائج اليوم الخميس، حيث أجريت أربع مباريات في ملاعب طرابلس والخمس والبيضاء وشحات ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر والأخير من مرحلة الذهاب.

ففي ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء انتهت مباراة فريق شباب الجبل وضيف فريق النصر بفوز الأخير فريق النصر بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما المحترف تالا انداي في الدقية 7 والدقيقة 43 من زمن الشوط الأول.

بهذه النتيجة تصدر فريق النصر المجموعة الأولى ومرحلة الذهاب برصيد 28 نقطة بينما ختم فريق شباب الجبل مرحلة الذهاب برصيد 7 نقاط.

وفي ملعب شحات استطاع فريق الصداقة بشحات الظفر بنتيجة هذه المباراة أمام فريق التعاون بعد أن فاز عليه بنتيجة 2 مقابل هدف.

سجل ثنائية الصداقة أحمد الحاسي وناصر العروسي وقلص الفارق للتعاون معتز بلعيد.

بهذا الفوز يصعد الصداقة للمركز السابع برصيد 11 نقطة، بينما ختم فريق التعاون مرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط.

ففي ملعب طرابلس انتهت قمة الأسبوع الأخير بين الاتحاد وضيفه السويحلي بفوز الاتحاد جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 87 من زمن المباراة وسجل ركلة الجزاء لاعب الاتحاد صهيب بن سليمان.

بهذه النتيجة تصدر فريق الاتحاد المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة، واختتم السويحلي مرحلة الذهاب برصيد 15 نقطة.

في ملعب الخمس انتهت مباراة الأولمبي والخمس بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، سجل أهداف الخمس يعقوب عبدالله وعبد الرؤوف الشبلي وسجل أهداف الأولمبي طارق ابشاره وعاطف حسين، وبهذه النتيجة اختتم الفريقان مرحلة الذهاب برصيد الخمس 16 نقطة والأولمبي 11 نقطة.