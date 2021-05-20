بالصور.. الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يقيم حفل معايدة بحضور الشخصيات الرياضية وعشاق اللعبة

الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يقيم حفل معايدة بحضور الشخصيات الرياضية وعشاق اللعبة. (إنترنت)

أقام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، مساء أمس، بدار إسكندر بالمدينة القديمة بطرابلس، حفل معايدة لأعضاء الاتحاد والمدربين والحكام والرياضيين القدامى بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والفنية ووسائل الإعلام المختلفة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات الرياضية وعشاق لعبة بناء الأجسام والرياضيين القدامى، وأبطال ليبيا والحكام والمدربين والوسائل الإعلامية، وعدد من الفنانين والأدباء وأبناء المدينة القديمة بالفيحاء.

والقيت في حفل المعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك العديد من الكلمات التي تجسد هذه المناسبة العطرة والتي تنم على أن أسرة بناء الأجسام هي أسرة وحيدة، حيث حضر حفل المعايدة بالإضافة إلى رئيس الاتحاد العام الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، وأمين الصندوق أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص وفروع بناء الأجسام في طرابلس والزوية والخمس ومصراتة.

وقد قدم الحفل المخضرم عبد السلام بن سعيد، الذي أكد أهمية إقامة حفل المعايدة في بيت إسكندر بالمدينة القديمة الفيحاء، والتي ترمز لعبق التاريخ والإرث والحضارة التي تتمتع بها هذه المدينة.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد الليبي عادل القريو، في كلمته على أهمية مثل هذه الاحتفالات في رابط أواصر الأسرة الواحدة، قائلًا: "في هذه المعايدة نرى مؤسسي لعبة بناء الأجسام موجودين معنا وأبطال بناء الأجسام من الجيل الحالي، ونعتقد من خلال ذلك إننا نجاحنا في لملمة أوراق الاتحاد من الأخوة والأحباء عبر الأجيال المتعاقبة والرياضة تجمع ولا تفرق".

وتحدث خلال حفل المعايدة البطل العالمي السابق والذي حققق العديد من البطولات العالمية والعربية والأفريقية في لعبة بناء الأجسام البطل حسين التاغدي، الذي قدم الشكر والتقدير للاتحاد اللعبة على هذه اللمة التي جمعت محبي هذه الرياضة، ولم تخل الكلمات التي القيت من كلمات الرثاء للبطل العالمي المرحوم أمبارك الأدهم من جانب الحضور ومن بينهم كلمات لرئيس فرع طرابلس إبراهيم مادي، والوسطي ونادي الشموع ورئيس لجنة الحكام خميس مسعود، والحكم الدولي حسين شبيط.

وتم خلال حفل المعايدة إقامة حفل فني تغنى بالإرث التاريخي لمدينة طرابلس من خلال الأغاني والالحان الليبية القديمة، وشارك فيه الفنان مرادة إسكندر.

الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يقيم حفل معايدة بحضور الشخصيات الرياضية وعشاق اللعبة. (إنترنت)

الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يقيم حفل معايدة بحضور الشخصيات الرياضية وعشاق اللعبة. (إنترنت)

الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يقيم حفل معايدة بحضور الشخصيات الرياضية وعشاق اللعبة. (إنترنت)