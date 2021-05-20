اليوم.. مباراتان في الدور نصف النهائي للكأس بالمنطقة الخامسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 20 مايو 2021, 04:37 مساء
منافسات كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

تصل اليوم مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020-2021، بالمنطقة الخامسة إلى الدور نصف النهائي. 

وعلى ملعب صبراتة الازدهار يلتقي النضال كاباو، وبملعب جادو، فريق النضال ظاهر الجبل يتبارى مع نجوم صرمان.

وتنطلق المباراتان بداية من الخامسة مساء، والفائزان يلتقيان لتحديد بطل الكأس في هذه المجموعة.

يشار إلى أن الأندية المتأهلة للنهائيات في مسابقة كأس كرة القدم المصغرة والأندية، عن المنطقة الأولى فريق الصقور، وعن المنطقة الثالثة نادي التحدي طمينة، والمنطقة الرابعة لم تنطلق بعد، والمنطقة الخامسة، وصلت للدور نصف النهائي، وتأهل نادي الريف عن المنطقة السادسة.

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