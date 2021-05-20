لجنة المسابقات تقرر تغريم السويحلي ماليا وإيقاف لاعب المدينة لمدة سنة

لاعب المدينة عثمان أحمد عثمان. (إنترنت)

صدر عن اللجنة العامة للمسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم القرار رقم 19، الذي اعتمد فيه نتائج الجولة العاشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وفي المادة 3 عقوبات اللاعبين، يعاقب لاعب المدينة عثمان أحمد عثمان بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لمدة سنة ميلادية واحدة بالإضافة لغرامة مالية قدرها 5000 دينار تطبيقا للمادة 27 فقرة 1.

كما تم معاقبة لاعب النصر الدرسي عبدالناصر بالإيقاف عن المشاركة مع فريقه لعدد مباراة واحدة، تطبيقا للمادة 3 من لائحة الجزاءات.

وفي المادة الرابعة عقوبات فرق، يعاقب فريق السويحلي بغرامة مالية قدرها 1000 دينار، تطبيقا للمادة 50 فقرة 3 من لائحة الجزاءات.