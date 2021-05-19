شراطة والحراري في ورشة عمل دولية للشطرنج

رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، وحكم الشطرنج الاتحادي أحمد شراطة. (إنترنت)

أكد رئيس الجمعية الليبية للشطرنج، وحكم الشطرنج الاتحادي أحمد شراطة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه شارك صحبة زميله الحكم الاتحادي محمد السوري الحراري، في ورشة العمل عبر الإنترنت، حول كيفية تنظيم مسابقات الشطرنج لذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن الورشة بتنظيم الاتحاد الأوروبي للشطرنج وبرعاية من الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة أعداد كبيرة من الحكام والمنظمين الدوليين من مختلف دول العالم.

وأضاف شراطة أن ورشة العمل تواصلت لأربعة أيام وكانت ناجحة والاستفادة كبيرة من البحوث وورقات العمل التي قدمت فيها.

وأكمل شراطه حديثه قائلا: «الجمعية الليبية للشطرنج ومن مبدأ تكافو الفرص، ستنظم في الفترة المقبلة دورات تدريبية للشطرنج للأشخاص من ذوي الإعاقة، لإعطائهم نفس الفرص الممنوحة للأسوياء، وتوسيع قاعدة الممارسين لمختلف الشرائح».