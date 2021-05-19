الاتحاد يحدد شروطه لخوض السوبر الليبي ضد النصر

تدريبات فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

خاطب نادي الاتحاد الليبي لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، لتوفير أمور عدة، من أجل لعب مباراة كأس السوبر الليبية في مدينة بنغازي، المحدد موعدها يوم 27 مايو الجاري أمام نادي النصر.



وقال نادي الاتحاد في خطابه، وفقًا لـ«كورة» إن ملاحظاته وطلباته تأتي لضمان إقامة اللقاء في أجواء مناسبة.

وطالب نادي الاتحاد بتكليف الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي، برئاسة العميد صلاح الخفيفي بتأمين اللقاء، وحماية مقر إقامة الاتحاد، وتنقلات الفريق، من مطار بنينا إلى الفندق وملعب المباراة.



وشدد نادي الاتحاد على ضرورة ألا يتعدى عدد من سيسمح لهم بحضور المباراة في الملعب، 35 شخصًا. كما أكد أنه لن يتحمل أي خروج عن الخطة الأمنية أو أي اعتداء بالفعل أو القول على بعثته.

وطالب النادي مسؤولي الاتحاد الليبي لكرة القدم بنقل المباراة لملعب آخر إذا وجد أي خرق أو تهديد لسلامة اللاعبين.

واختتم نادي الاتحاد خطابه طالبا تكليف الحكم الدولي أحمد الشلماني بقيادة مباراة كأس السوبر، إذ يرى أنه «يتمتع بسمعة وكفاءة».