4 مباريات في انطلاق الجولة 11 من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

مباراة الأهلي بنغازي أمام دارنس في الدوري (صفحة الأهلي بنغازي عبر فيسبوك)

تنطلق، غدا الخميس، الجولة 11 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات، بملعب البيضاء، النصر يحل ضيفا على شباب الجبل، وبملعب بنينا، الصداقة يتبارى مع التعاون، وبملعب طرابلس، الاتحاد يستضيف السويحلي، وبملعب الخمس، الأولمبي يحل ضيفا على الخمس.

وفي بقية مباريات الجولة بعد غد الجمعة 21 مايو الجاري، بملعب بنينا، الهلال يلتقي التحدي، وبملعب أجدابيا، الأنوار يحل ضيفا على نجوم أجدابيا، وبملعب طرابلس، الوحدة يلتقي المحلة، وبملعب صبراتة، رفيق يتبارى مع الأهلى طرابلس.

السبت 22 مايو، بملعب المرج، الأخضر يتبارى مع دارنس، وبملعب سرت، الأهلي بنغازي يحل ضيفا على خليج سرت، وبملعب مصراتة، أبوسليم يحل ضيفا على الاتحاد المصراتي، وبملعب طرابلس، المدينة يلتقي الشط.

«الصداقة» يلتقي «التعاون».. «شباب الجبل» يستضيف «النصر».. «الاتحاد» يواجه «السويحلي».. و«الأولمبي» ضيف «الخمس».

الجمعة استئناف المنافسات بمواجهات «الهلال» و«التحدي».. «نجوم أجدابيا» مع «الأنوار».. «الوحدة» يواجه «المحلة».. و«رفيق يستقبل» «الأهلي طرابلس» و«الأخضر» يلتقي «دارنس».. «خليج سرت» مع «الأهلي بنغازي».. «المدينة» يستضيف «الشط».. و«الاتحاد المصراتي» يواجه «أبوسليم».