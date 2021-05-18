إعارات وانتقالات قبل إغلاق باب التسجيل في الدوري الليبي الممتاز

حسام حسن. (إنترنت)

بدأت أندية الدوري الليبي الممتاز، في تسجيل وإعارة اللاعبين قبل البدء في مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة القدم، حيث تعاقدت الأندية منذ أيام مع لاعبين جدد محليين ومحترفين.

كما عاد بعض اللاعبين المحترفين في عدد من الأندية، ومن بينهم محمد المنير والمعتصم الصبو للاتحاد، وأنيس سلتو ومحمد الترهوني للأهلي طرابلس، ومفتاح طقق وسالم المسلاتي للنصر، والتعاقد مع لاعبيين محترفين جدد في الأهلي بنغازي وخليج سرت، والأهلي طرابلس والأخضر، والنصر ودرانس ورفيق.

وكما تمت إعارة عدد من اللاعبين، ومنهم في فريق الأهلي طرابلس اللاعبون محمد فتحي إلى الوحدة وأبوالقاسم رجب إلى الشط، حتى نهاية الموسم، وعصام الفرجاني يعزز صفوف خليج سرت الأول لكرة القدم معارا من نادي الهلال بنغازي.

وانتهت عقود عدد من الرياضيين وانتقالهم إلى أندية أخرى من بينهم وائل أصدرة من المدينة إلى رفيق، والحارس عمار مسعود إلى خليج سرت، وعلي سلامة إلى النصر.

ونجح نادي أبوسليم في الظفر بخدمات المدافع عبدالله جديدو والمهاجم محمد مخلوف المشهور (بحمودة) ويحيى صولة الذي كان محترفا في تونس، مع فرق الملعب القابسي وشبيبة القيروان والأولمبي الباجي، والمهدي الكوت الذي كان محترفا أيضا في تونس مع الأخضر، وتعاقد خليج سرت مع حارس المرمى عمار مسعود قادماً من نادي دارنس، وتعاقدت إدارة دارنس مع الحارس طاهرالعوامي قادما من نادي الصقور.

أما المحترفون، فقد تسابقت أندية الممتاز في التعاقد مع عدد منهم، ومنها الأهلي طرابلس الذي تعاقد مع مهاجم فريق سموحة حسام حسن ومع جبريل كاك، والأهلي بنغازي الذي تعاقد مع هداف الدوري النيجيري المهاجم نديفريكي إيفيونغ، ومع المهاجم الإيڤواري إبراهيم واتارا.

وتعاقد النصر مع المهاجم النيجيري "اوبي سامسون" والاتحاد مع ثلاثة محترفين من تونس، والاتحاد مع شمس الدين الدوادي، وغازي العيادي وعلي العماري ومحمد منير.

وتعاقد الأخضر مع المهاجم الكونغولي جنيور ماكيسي، والذي سبق له أن لعب مع الأهلي طرابلس، وقدم مستوى جيد مع الفريق، وخليج سرت تعاقد مع المحترف السنغالي جيروم.

وتعاقدت اللجنة التسييرية لنادي درانس مع ثلاث لاعبين من تونس لتدعيم الفريق في مرحلة الإياب وهم المهاجم وائل الشهايبي قادما من نادي الهلال بمساكن، ولاعب الوسط رامي خريف، قادما من نفس الفريق، وبلال بن إبراهيم من حمام الأنف.