حسان القابسي مدربا جديدا لـ«رفيق» خلفًا لمواطنه علي النابلي

حسان القابسي مدربا جديدا لـ«رفيق» خلفًا لمواطنه علي النابلي. (إنترنت)

وصل صباح اليوم المدرب التونسي حسان القابسي، ومساعده وجدي المغزاوي، للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي «رفيق».

وتم الاتفاق مع القابسي عن طريق إدارة النادي على تدريب الفريق لمرحلة الإياب خلفا للمدرب التونسي علي النابلي، بسبب سوء النتائج وتحقيقه انتصارا وحيدا و4 تعادلات مقابل 3 هزائم.

وسبق لحسان القابسي البالغ من العمر 47 عامًا أن أشرف على المقاليد الفنية لعديد الأندية التونسية منها، «قرمبالية الرياضية»، و«مستقبل القصرين» و«جمعية أريانة» و«أولمبيك سيدي بوزيد» و«قوافل قفصة» و«مستقبل وادي الليل» و«جندوبة الرياضية» و«سكك الحديد الصفاقسي»، و«اتحاد بن قردان» و«مستقل الرجيش»، الذي قاده في أعقاب الموسم الماضي للصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، كما كانت له تجارب خارجية مع كل من «الملعب» الليبي و«العربي» السعودي.

القابسي لديه عديد المحطات الناجحة كمدرب آخرها هذا الموسم مع «اتحاد بن قردان»، الذي ينافس على المرتبة الثالثة في البطولة التونسية.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي فإن إدارة نادي «رفيق» قد وقعت مساء اليوم العقد رسميا مع المدرب التونسي والمعد البدني التونسي وجدي المغزاوي، حيث يتمثل العقد في الإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمرحلة الإياب.

حسان القابسي مدربا جديدا لـ«رفيق» خلفًا لمواطنه علي النابلي. (إنترنت)