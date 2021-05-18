مصطفى الجربي يطالب بإعادة تنظيم الرياضة إداريا لتطويرها فنيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 18 مايو 2021, 05:46 مساء
مصطفى الجربي. (إنترنت)

دعا مصطفى الجربي، رئيس مجلس الرياضة السابق بمدينة درنة، إلى إجراء مسح شامل جديد للأندية والمنشآت الرياضية في مختلف أنحاء البلاد لمعرفة الأندية الفاعلة والمنشآت غير المستقلة.

وأكد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن هناك أندية عامة في ليبيا لا تملك شهائد عقارية، موضحا أن آخر إحصائية من سنوات طويلة أكدت وجود 251 ناديا عاما وتخصصيا.

وقال إن بعض الأندية البحرية كذلك على طول الشاطئ الليبي لم يتم استغلالها جيدا لصالح الرياضة، داعيا لإعادة تنظيم الرياضة إداريا لتطويرها فنيا.
ويعتبر مصطفى الجربي كذلك من الحكام والمراقبين المعروفين فى كرة القدم الليبية.

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