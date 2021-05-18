4 مباريات جديدة في كأس كرة القدم المصغرة.. الثلاثاء

منافسات كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع أربع مباريات في مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020 -2021 بالمنطقة الخامسة، وعلى ملعب صبراتة، وبداية من الساعة الخامسة مساء، يلتقي الازدهار بالقلعة مع المسيرة ببئر غنم.

وعلى ملعب مدينة جادو ستقام مباراتان الأولى تجمع النضال كاباو مع نجوم صبراتة، وتعقبها مباراة النضال بظاهر الجبل مع الوحدة الزنتان، وعلى ملعب القلعة يلتقي نجوم صرمان مع الوحدة ويفات.

يشار إلى أن مسابقة الكأس تقام مرحلتها الأولى على مستوى المناطق بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وأمس الإثنين فاز النضال على نجوم الصابرية بسبعة أهداف مقابل خمسة أهداف.