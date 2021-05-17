«بورجعة» يكشف تفاصيل بطولة بنغازي الدولية للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 17 مايو 2021, 07:14 مساء
لعبة الشطرنج. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، فوزي بورجعة، إنه جاري التجهيز لبطولة بنغازي الدولية للشطرنج، والتي ستقام بصالة الجامعة الليبية للعلوم الطبية بمنطقة الفويهات ببنغازي بداية من الجمعة القادم.

وأوضح فوزي بورجعة، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن البطولة تتواصل لستة أيام، مضيفًا أن البطولة ستقام بالنظام السويسري ومن جولات وزمن المباراة 90 دقيقه+ 30 ثانية لكل لاعب.

وأكمل بورجعه أن الفائز الأول سيتحصل على كأس البطولة وميدالية ذهبية، ومبلغ 1500 دينار، والثاني يحصل على كأس وميدالية فضية ومبلغ 1000 دينار، والثالث يحصل على كأس وميدالية برونزية ومبلغ  500 دينار، وستمنح دروع لأصحاب الترتيب الرابع والخامس والسادس.

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