تأهل الوحدة والقلعة والمسيرة في كأس القدم المصغرة

جانب من منافسات كرة القدم المصغرة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مباريات مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2020/2021، وأقيمت، أمس الأحد، ثلاث مباريات سجلت فيها بالمنطقة الخامسة، فوز الازدهار بالقلعة على النصر الزنتان بهدفين دون رد 2/0، وفوز المسيرة على النجم الرابطي بستة أهداف مقابل ثلاثة 6/3، والوحدة الزنتان على ككلة بنتيجة هدفين لصفر 2/0.

يشار إلى أن مسابقة كأس كرة القدم المصغرة، تُقام من مرحلتين، بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، والمرحلة الأولى على مستوى المناطق، وقد تأهل من المنطقة الأولي، فريق الصقور، ومن المنطقة الثالثة تأهل التحدي مصراتة، ومن المنطقة السادسة تأهل نادي الريف أدليم.