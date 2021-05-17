القريو يكرم العماري على نشاطه الرياضي والأولمبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 17 مايو 2021, 01:42 مساء
القريو يكرم العماري (إنترنت)

قام رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام عادل القريو بتكريم محمد سالم العماري رئيس اللجنة الأولمبية السابق تقديرا لما قدمه للحركة الرياضية.

وقال القريو، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين: «إن تكريم العماري هو تكريم لشخصية رائعة قدمت الكثير للحركة الرياضية والأولمبية، وأنا أحد الشخصيات التي قام بدعمها إداريا؛ حيث ساندني في حياتي الرياضية، وساند عشرات الشخصيات، وهو شخصية مميزة في الحركة الرياضية بشكل عام».

وتولى محمد العماري مهام كثيرة؛ منها رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في التسعينات، وقبلها ترأس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وساهم بقوة في وصول المنتخب الليبي إلى نهائيات كأس العالم للكرة الطائرة بالأرجنتين العام 1982، كما ترأس نادي الاتحاد وتولى إدارة النشاط الرياضي الجامعي.

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