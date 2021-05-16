النصر في صدارة الأولى والاتحاد في الثانية بعد ختام الأسبوع العاشر من الدوري الليبي

اختتمت مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بتسجيل 29 هدفا في المجموعتين، وكانت أكبر النتائج التي سجلت في الأسبوع خلال مباراة الوحدة ورفيق 5 أهداف، ومثلها بنفس النتيجة مباراة شباب الجبل والأنوار.
المجموعة الأولى
الهلال - نجوم أجدابيا 1-صفر.
التحدي - خليج سرت صفر-2.
شباب الجبل - الأنوار 3-2.
النصر - الأخضر 2- صفر.
الأهلي بنغازي - التعاون 1- صفر.
دارنس - الصداقة 1-1.
المجموعة الثانية
الخمس - الأهلي طرابلس صفر-1.
السويحلي - الشط 1-صفر.
الأولمبي - الاتحاد صفر -1.
رفيق - الوحدة 3-2.
الاتحاد المصراتي - المحلة 2-2.
المدينة - أبوسليم 2-2.
الترتيب بعد مباريات الأسبوع العاشر.
المجموعة الأولى: النصر25 نقطة، الهلال 23، الأخضر 21، الأهلي بنغازي 18، التحدي 16، خليج سرت 12، الصداقة والتعاون ونجوم أجدابيا ودارنس 8، شباب الجبل 7، الأنوار 5.
المجموعة الثانية: الاتحاد 22 نقطة، الأهلي طرابلس 20، الاتحاد المصراتي 17، الخمس والسويحلي 15، المدينة 14، المحلة 12، رفيق والأولمبي 10، أبوسليم 9، الوحدة 8، الشط 4.