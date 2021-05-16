رباعي ليبي في كأس الترايثلون الدولي

جانب من منافسات الترايثلون (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للترايثلون علي زايد قرار بتشكيل الوفد الليبي المشارك في بطولة كأس الترايثلون الدولي والأفريقي والعربي الذي سيقام بمدينة الحمامات التونسية في الفترة من 27 حتى 29 مايو الجاري.

يترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد حسن بن مولاهم، ويضم أمين صندوق الاتحاد يوسف الجبالي والمدرب عبدالرحيم السيفاو والإداري موسى جرافة والرياضيين سند صالح بن سعيد ومعاذ عبدالحميد التياني وعبدالمجيد يوسف قدور وأحمد عبدالمجيد الصنده.

يذكر أن بطولات الترايثلون تكون من ثلاثة سباقات بداية بالسباحة ثم الدراجات ونهاية بسباق الجري، وتختلف المسافات على حسب الفئات المصنفة دوليا، وهي النخبة وتحت 23 عاما والشباب والناشئين.