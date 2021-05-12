علي الأسود يشيد باللعب بجوار الهاشمي البهلول في الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 12 مايو 2021, 07:34 مساء
علي الأسود بجوار الهاشمي البهلول. (إنترنت)

أشاد علي الأسود، نائب رئيس نادي الأهلي طرابلس الحالي، واللاعب والمدرب المعروف، بمناقب زميله الهاشمي البهلول، أحد رموز الكرة الليبية، والنادي الأهلي السابق. 

وقال في منشور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عندما أكتب عن الهاشمى أشعر بالفخر فهو يشكل إحدى قصص تاريخ كرتنا المحلية ونلت شرف اللعب معه في الأهلي والمنتخب، وكان مبعث الثقة والصخرة الصلبة وكنت استمتع بلعبه وفواصله الكروية، وهو داخل الملعب قائد حقيقى لشخصيته المميزة المهابة الجانب ومع كل ما كتبت لن أوفيه حقه".

ويعد الهاشمى البهلول رمزا كرويا كبيرا وشغل مهام كثيرة في إدارة النادي الأهلي وتدريب عدة فرق والمنتخب الوطني وبروزه كلاعب مميز في عقد السبعينات ويمر حاليا بأزمة صحية.

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