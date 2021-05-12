النصر يواصل سكة الانتصارات في الدوري.. ورفيق يفوز بصعوبة والمدينة وأبوسليم حبايب

مباراة أبوسليم والمدينة. (تصوير طلال أبو ستة)

تواصلت الليلة الماضية مباريات الجولة العاشرة من الدوري الليبي لكرة القدم الممتاز، حيث واصل النصر سكة الانتصارات بوصوله إلى النقطة الـ25 وتعثر الوحدة مرة أخرى والتعادل الخامس للمدينة.

وفي ملعب شهداء بنينا، فقد فريق الأخضر مباراته الثانية في مرحلة الذهاب هذه المرة أمام فريق النصر، حيث فقد نتيجة المباراة بهدفين دون رد.

بهذا الفوز يعود النصر ليتصدر المجموعة الأولى موقتًا برصيد 25 نقطة وتجمد فريق الأخضرعند النقطة 21.

في ملعب زوارة انتهت مباراة رفيق وضيفه فريق الوحدة بفوز رفيق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

رفيق وصل إلى النقطة العاشر، وهذا هو ثاني فوز له في مرحلة الذهاب، بنيما فريق الوحدة تعرض للخسارة السادسة في مرحلة الذهاب ورصيده من النقاط 8 نقاط.

وفي ملعب طرابلس انتهت مباراة أبوسليم والمدينة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين في مباراة كانت فيها الندية حاضرة.

فريق المدينة هذا هو التعادل الخامس له في مرحلة الذهاب ورصيده من النقاط 14 نقطة، أما فريق أبوسليم فرصيده من النقاط أصبح 9 نقاط.