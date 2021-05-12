حفل تأبين للبطل العالمي الراحل أمبارك الأدهم

رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يسلم الدرع للحكم الدولي خميس مسعود. (إنترنت)

أُقيم بصالة إكس جيم بطرابلس الليلة الماضية، حفل تأبين للبطل العالمي الراحل أمبارك الأدهم البطل في لعبة رفع الأثقال، وبناء الأجسام بحضور رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، والأمين العام للاتحاد أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، ورئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي خميس مسعود، وأعضاء لجنة التحكيم وعدد من الرياضيين.

وقدم عبدالسلام سعيد، فقرات حفل التأبين وقد اختلطت كلمات التأبين بالدموع من المتحدثين ومن بينهم رئيس الاتحاد؛ حيث انهالت الدموع وخرجت على السيطرة، وكأنه خبر وفاته في هذه اللحظات.

وقد استهل حفل التابين بعرض شريط وثائقي عن بطولات البطل العالمي وكلمة تأبين من قبل البطل العالمي كمال القرقيني الذي تدرب على أيدي المرحوم الادهم.

وقال رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية المهندس عادل القريو، في كلمة التأبين، إن أسرة بناء الأجسام فقدت شخصية لا تتكرر؛ حيث إن الفقيد كان إنسانا فقيها محبوبا مخلصا في كل شيء كان فعالا للخير وأعماله في الرياضة مفرحة وتثلج الصدر، وأنه شخصية ليبية هزت الرياضة العالمية في بناء الأجسام والإشادة به من الشخصيات الرياضية العربية والأجنبية.

وأضاف أن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام قرر أن تكون هناك بطولة تحمل اسم المرحوم أمبارك الأدهم في شهر أكتوبر المقبل، وتكون بطولة سنوية برعاية البطل كمال القرقيني والاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

وستكون من العام المقبل بطولة دولية يشارك فيها أبطال العالم، وتم اعتماد هذه البطولة خلال زيارتي لرئيس الاتحادين العربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي الدكتورعادل فيهمي.

وألقيت في حفل التأبين كلمات لكل من رئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي خميس مسعود، وعبدالرزاق كشاد، ورجب أبوكيل، والطاهر التاجوري، ورشيد عصمان، وعبدالرزاق محمد، وعادل البيباص. وقد قدمت في نهاية حفل التأبين درع لأسرة الفقيد، تسلمها الحكم الدولي خميس مسعود.

السيرة الذاتية للفقيد الذي توفي في 29/7/2020.

تحصل على بطولة ليبيا العام 1976 إلى العام 1979، وفاز ببطولة معرض طرابلس الدولي في رفع الأثقال، وشارك مع المنتخب الوطني في العديد من المرات، وحقق العديد من النتائج الطيبية وفي العام 1979، سافر إلى ألمانيا لدراسة الترجمة الفورية في إحدى الجامعات العليا في ألمانيا، وهناك شارك في بطولة جنوب ألمانيا، وتحصل على الترتيب الأول في لعبة رفع الأثقال 80 و81، والترتيب الأول فية بطولة انطاليا، وكما أصيب في ركبته اليسري بتمزق اتجاه إلى رياضة بناء الأجسام في نهاية 1981.

وقد تحصل في لعبة بناء الأجسام على بطولات وصلت إلى 25 كأس و10 قلائد ذهبية و11 شهادة تقدير دولية ومن البطولات الدولية بطولة موينخ ثلاث سنوات متتالية المركز الأول لبطولة ألمانيا وبطولة الجائزة الكبري بالنمسا، وبطولة فرنكفورت، وشارك في بطولة العالم في الخبر الكاريبي وتحصل على الترتيب الثالث وفي العام 1989 أقيمت بطولة العالم بباريس وتحصل على الترتيب الرابعة وبطولة سويسرا تحصل فيها على التريب الرابعة؛ بسبب تحيز الحكام.

حفل تأبين للبطل العالمي الراحل أمبارك الأدهم. (إنترنت)

حفل تأبين للبطل العالمي الراحل أمبارك الأدهم. (إنترنت)

حفل تأبين للبطل العالمي الراحل أمبارك الأدهم. (إنترنت)