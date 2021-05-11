تحديد موعد مواجهة ليبيا والسودان في تصفيات كأس العرب 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 مايو 2021, 07:57 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الثلاثاء، موعد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب الوطني، حسب القرعة، بجانب المنتخب المغربي، على أن تكتمل المجموعة بالفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، وكذلك مباراة فلسطين وجزر القمر.
 
وجاءت مواعيد التصفيات كالتالي:
 
- عمان × الصومال: يوم 20 يونيو المقبل.
 
- لبنان × جيبوتي: يوم 23 يونيو المقبل.
 
- الأردن × جنوب السودان: يوم 21 يونيو المقبل.
 
- البحرين × الكويت: يوم 25 يونيو المقبل.
 
- موريتانيا × اليمن: يوم 22 يونيو المقبل.
 
- فلسطين × جزر القمر: يوم 24 يونيو المقبل.

- ليبيا × السودان: يوم 19 يونيو المقبل.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب 2021. (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
عربى
انفرادات وتصاعد في النقاط للأهلي بنغازي والاتحاد والسويحلي بعد الجولة الـ10
رياضة محلية
سفارة ليبيا تتسلم تمثال «بيرسفوني» من المتحف البريطاني
ثقافة وفن
دراسة عربية - كندية تكشف علاقة التهاب اللثة المزمن بمضاعفات «كورونا»
طب وصحة
اتحاد الكرة الليبي يعلن مواعيد الجولة 11 ومؤجلات الأهلي بنغازي
رياضة محلية
ارتفاع ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 11 قتيلا و32 مصابا
دولى
التوتر مستمر في القدس.. 20 قتيلا في غارات إسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من غزة
دولى
تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في بني وليد
ليبيا
نورلاند.. حقيبة المبعوث الأميركي في محطات فارقة
ليبيا
ديوان المحاسبة يوصي بمراجعة ملفات موفدي الخارجية في 2020
ليبيا
وسائل إعلام تركية تستبعد قرب سحب أنقرة قواتها من ليبيا وتزعم وقوع المنقوش تحت ...
ليبيا
المنقوش تجدد دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تتلقى 6 جرعات من لقاح «كورونا» بالخطأ