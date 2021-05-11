تحديد موعد مواجهة ليبيا والسودان في تصفيات كأس العرب 2021

المنتخب الوطني لكرة القدم. (إنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الثلاثاء، موعد مباريات تصفيات كأس العرب، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع المنتخب الوطني، حسب القرعة، بجانب المنتخب المغربي، على أن تكتمل المجموعة بالفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، وكذلك مباراة فلسطين وجزر القمر.



وجاءت مواعيد التصفيات كالتالي:



- عمان × الصومال: يوم 20 يونيو المقبل.



- لبنان × جيبوتي: يوم 23 يونيو المقبل.



- الأردن × جنوب السودان: يوم 21 يونيو المقبل.



- البحرين × الكويت: يوم 25 يونيو المقبل.



- موريتانيا × اليمن: يوم 22 يونيو المقبل.



- فلسطين × جزر القمر: يوم 24 يونيو المقبل.

- ليبيا × السودان: يوم 19 يونيو المقبل.

مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب 2021. (إنترنت)